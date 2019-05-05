شدّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي، "أنّنا نريد أن نسرّع في عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وظروف الإيواء الموجودة في سوريا، أفضل من تلك الموجودة هنا. هناك يعيشون في غرف، أمّا في لبنان فيعيشون في مخيمات وظروف قاسية".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "السوريين الموجودين في لبنان ويمارسون أعمالًا ممنوعة في القانون، يجب أن يتمّ منعهم من ذلك. كما يجب فرض ضرائب عليهم، ليفيدوا اقتصاد البلد المضيف".
كانت هذه تفاصيل خبر صحناوي: يجب الإسراع بعودة السوريين إلى بلدهم وإخضاعهم للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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