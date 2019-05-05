الدفاع المدني: جريح اثر حادث سير في البوشرية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "انقاذ جريح من داخل سيارته باستعمال معدات الانقاذ الهيدروليكية نظرا لتضرره بشدة جراء الحادث الذي وقع في البوشرية-المتن، وتولت عناصر من المديرية نقله إلى ​مستشفى​ ​اوتيل ديو​ لتقلي العلاج اللازم".

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