عباس دان العدوان على غزة: نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية

دان الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "العدوان ال​إسرائيل​ي المتصاعد على أبناء الشعب في ​قطاع غزة​"، وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية. وأكد الرئيس الفلسطيني أن "هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

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