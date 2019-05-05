سلطات كوريا الشمالية تختبر قاذفات صواريخ وأسلحة تكتيكية

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن "السلطات الكورية إختبرت قاذفات ​صواريخ​ عدّة طويلة المدى وأسلحة تكتيكيّة موجّهة في ​مناورات​ أشرف عليها الزعيم ​كيم جونغ أون​". وأشارت الوكالة إلى أنّ "اختبار قاذفات ​الصواريخ​ تمّ في اليوم نفسه الذي كانت ​كوريا الشمالية​ أطلقت خلاله أيضاً قذائف قصيرة المدى باتّجاه بحر ​اليابان​"، مشيرة الى ان "الهدف من هذه المناورات هو فحص القدرات التشغيلية ودقة قاذفات الصواريخ ذات العيار الكبير والطويلة المدى فضلاً عن الأسلحة التكتيكيّة الموجّهة".

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