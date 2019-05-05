الطيران الاسرائيلي يشن غارتين متتاليتين على هدفٍ قرب بيت حانون

شن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ غارتين متتاليتين على هدفٍ قرب ​بيت حانون​ شمال ​قطاع غزة​. وفي وقت سابق أعلنت وزراة الدفاع ال​إسرائيل​ية أن صافرات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل. بدورها ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق عشرات ​الصواريخ​ من قطاع غزة بإتجاه إسرائيل.

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