وسائل اعلام إسرائيلية: إطلاق عشرات الصواريخ من غزة بإتجاه إسرائيل

أعلنت وزراة الدفاع ال​إسرائيل​ية أن صافرات الإنذار تدوي في جنوب إسرائيل. بدورها ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق عشرات ​الصواريخ​ من ​قطاع غزة​ بإتجاه إسرائيل.

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