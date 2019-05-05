إرتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 4 قتلى و44 جريحا

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، "مقتل المواطن خالد محمد أبو قليق (25 عامًا) جرّاء غارة استهدفت فيها القوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة"، ما يرفع إلى أربعة حصيلة القتلى الفلسطينيين.
وأوضح أنّ "44 مواطنًا أصيبوا بجروح مختلفة جرّاء التصعيد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، من بينهم عدد من الحالات الخطيرة أو الصعبة".
وكانت قد شنّت إسرائيل سلسلة غارات جوّية استهدفت عشرات المواقع التابعة خصوصًا لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى تدمير كلّي بالصواريخ لثلاث بنايات تضمّ إحداها مكتب وكالة "الأناضول" التركية.
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