أردوغان: نُدين الهجوم الإسرائيلي على مكتب وكالة الأناضول في غزة

دان الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ الهجوم ال​إسرائيل​ي على مكتب وكالة الأناضول في غزة، معتبرا انه "على الرّغم من هذه الهجمات، ستُواصل ​تركيا​ ووكالة الأناضول إطلاع ​العالم​ على ​الإرهاب​ والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة وفي أماكن أخرى من ​فلسطين​".

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