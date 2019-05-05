إغلاق المدارس الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة على خلفية القصف المتبادل

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ "إلغاء الدراسة في جميع ​المدارس​ اّلتي تبعد 40 كليو مترا عن ​قطاع غزة​، نظرًا للأوضاع الأمنية"، على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي و​الفصائل الفلسطينية​ القصف في الساعات الأخيرة.

ومن جانبه، لفت الناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيلس، للقناة 13 الإسرائيلية، إلى أنّ "الجيش يستعدّ لقتال على مدار أيام مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في ظلّ تبادل القصف بين الجانبين". وبيّن أنّ "لا اتصالات لوقف ​إطلاق النار​، ونحن نستعدّ لبضعة أيام من القتال، وسنبدأ الليلة بتجنيد محدود للاحتياط في الاستخبارات والدفاع الجوي والجبهة الداخلية".