دانت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس "استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنّها حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني من غزّة على المدنيّين الأبرياء" في إسرائيل"، داعية "المسؤولين عن هذا العنف إلى وقف هذا العدوان فوراً".
وأعلنت اورتاغوس "أننا نقف إلى جانب إسرائيل ونؤيّد بالكامل حقّها في الدّفاع عن النفس ضدّ هذه الهجمات البغيضة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية تدعم حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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