الخارجية الأميركية تدعم حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها

دانت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان اورتاغوس "استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنّها حماس و​الجهاد الإسلامي​ الفلسطيني من غزّة على المدنيّين الأبرياء" في ​إسرائيل​"، داعية "المسؤولين عن هذا ​العنف​ إلى وقف هذا العدوان فوراً".

وأعلنت اورتاغوس "أننا نقف إلى جانب إسرائيل ونؤيّد بالكامل حقّها في الدّفاع عن النفس ضدّ هذه الهجمات البغيضة".