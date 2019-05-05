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الخارجية الأميركية تدعم حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها

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دانت المتحدّثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ مورغان اورتاغوس "استمرار الهجمات الصاروخية التي تشنّها حماس و​الجهاد الإسلامي​ الفلسطيني من غزّة على المدنيّين الأبرياء" في ​إسرائيل​"، داعية "المسؤولين عن هذا ​العنف​ إلى وقف هذا العدوان فوراً".

وأعلنت اورتاغوس "أننا نقف إلى جانب إسرائيل ونؤيّد بالكامل حقّها في الدّفاع عن النفس ضدّ هذه الهجمات البغيضة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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