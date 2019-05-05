​نجوم أوبرا الإسكندرية والقاهرة يقدمون مؤلفات عالمية على مسرح سيد درويش -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

نظمت دار الأوبرا المصرية،حفلا ساهرا على مسرح سيد درويش، مساء السبت، أحيته فرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بإدراة الدكتورة نيفين المحمودي، بمشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف الدكتورة إيمان مصطفى، قدموا خلاله مجموعة من أشهر المؤلفات العالمية.

تضمن برنامج الحفل احدى مؤلفات الأرجنتينى ا"ستور بياتسولا" بعنوان "ليبراتانجو" إلى جانب مختارات من أشهر المسرحيات والأعمال الغنائية العالمية منها "طريقي، أشعر أنني جميلة، اللحن، مسرف كبير، غرباء في الليل، الحلم المستحيل وسانتا لوتشيا" ،

ولاقى الحفل الذي أقيم بقيادة المايسترو الدكتور حسن شرارة يمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم طايل، استحسان الجمهور السكندري في سهرة سُجلت كاملة العدد بعد نفاذ تذاكر الدخول بمنافذ دار الأوبرا المصرية.

Advertisements

وشارك في تقديم الفقرات الغنائية عدد من نجوم دار الأوبرا المصرية منهم " إيمان مصطفي، تحية شمس الدين، عبد الوهاب السيد، إنجي محسن، جيهان فايد، وليد كريم، مصطفي محمد، جاكلين رفيق، نسرين رشدي، إلهامي أمين، عزت غانم، تامر توفيق، إبراهيم ناجي، ليلي إبراهيم وأسامة علي."

يشار أن أوركسترا حجرة أوبرا الإسكندرية تأسس عام 2004 وقدم العديد من الحفلات الناجحة كما شارك في مهرجانات محلية ودولية متخصصة ويضم نخبة من المؤلفات العالمية الخاصة بالوتريات .

أما فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا في أبريل 1964وقدمت مجموعة من العروض المتميزة واستمرت في عملها إلى أن احترقت دار الأوبرا عام 1971 وكافحت الفرقة لإبقاء هذا الفن حيا بتقديم عروضها على مسرحي الجمهورية وسيد درويش بالإسكندرية حتى تم افتتاح الأوبرا الجديدة عام 1988 وظهرت أصوات جديدة منها "صبحي بدير، رضا الوكيل ،إيمان مصطفى، نيفين علوبة وحنان الجندي، لتعرض 32 رواية من روائع المؤلفات العالمية.