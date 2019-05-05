​"الجارة وشقيقتها نفذتها".. ضبط المتهمين بخطفت تلميذ عقب خروجه من المدرسة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت أجهزة الأمن بسوهاج، فجر الأحد، عصابة مكونة من ربة منزل وشقيقتها وطالبين خطفوا طفل في الصف الرابع الابتدائي عقب خروجه من المدرسة بدائرة قسم ثان سوهاج لطلب فدية مالية من أسرته.

كان مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، تلقى بلاغًا من "نادر. ف" 45 صاحب سوبر ماركت ويقيم شارع " أسيوط/ سوهاج"، دائرة القسم بغياب نجله الطفل "فادي" 10 سنوات طالب بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة الثورة الابتدائية عقب خروجه من المنزل والتوجه للمدرسة.

وأضاف أنه أثناء البحث عن نجله علم من شاهد عيان أن شخصًا برفقته سيدة اصطحبا الطفل داخل سيارة ملاكي نبيتي اللون من أمام المدرسة وانصرفوا.

ووجه اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي بالأشتراك وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني ووضع خطة بحث لكشف غموض الواقعة.

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وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة كلاً من "عبير. م" 50 عاما ربة منزل وتقيم دائرة القسم "جارة المجني عليه"، وشقيقتها "دعاء" 36 عاما ربة منزل، و"عمر. م"، 23 عاما طالب بكلية حاسبات ومعلومات ويقيم دائرة مركز جهينة "خطيب نجلة الأولى"، "أحمد. م" 22 عاما طالب بكلية الأداب جامعة سوهاج "صديق الثالث"، باستخدام سيارة مؤجرة.

وأعد فريق البحث، عدة أكمنة أسفرت أحداها عن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتفاق فيما بينهم على خطف أحد الأطفال مما يشتهر عن أهليتهم الثراء المادي ليحصلوا على فدية مالية مقابل إعادته، إلا أن تضييق الخناق على الجناة وسرعة تحديدهم حال دون طلبهم للفدية.

وكشفت التحريات قيام المتهمان الثانية والرابع باستدراج الطفل إلي السيارة المستخدمة في الواقعة قيادة الثالث أثناء توجهه للمدرسة بمساعدة الأولى .

جرى تحرير الطفل دون تعرضه لثمة مكروه ، حرر محضرا ، وتولت النيابة العامة التحقيقات .