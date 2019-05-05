تحطم طائرة للجيش الفنزويلي قرب كراكاس ومقتل ركابها

قالت وزارة الدفاع الفنزويلية في بيان، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت قرب العاصمة كراكاس صباح السبت مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم سبعة أشخاص.
وأضافت الوزارة أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة من كراكاس إلىولاية كويديس بوسط غرب البلاد عندما "سقطت على الأرض". وقالت إن السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة.
وكان الرئيس نيكولاس مادورو يزور كويديس يوم السبت لحضور تدريبات للجيش قال خلال كلمات
ويتهم مادورو الحكومة الأميركية بمحاولة إثارة انقلاب ضده من خلال دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يندد بمادورو بوصفه رئيسا غير شرعي.
وقال مادورو على تويتر فيما بعد " أشعر بأسف عميق لهذا الحادث وأقدم تعازي القلبية لأقاربهم وأصدقائهم".
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