اخبار العالم

انفجار قوي في مصنع كيميائي في الولايات المتحدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

هزّ انفجار كبير مصنعاً كيميائياً في ولاية إيلينوي الأمريكية، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وفقدان ثلاثة، كما أوردت السبت فرق الإنقاذ.
ووقع الانفجار داخل مصنع للسيليكون في ووكيغان الواقعة

على بعد 65 كلم شمال شيكاغو، في وقت متأخر مساء الجمعة.

وأكد مكتب مدير شرطة مقاطعة لايك كاونتي في تغريدة، أنه تم الإبلاغ

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
عن "دوي انفجار قوي جداً واهتزاز للأرض". وتحركت على الأثر الشرطة والفرق الطبية ورجال الإطفاء الذين نجحوا في السيطرة على الحريق.

وكان تسعة أشخاص في المبنى لحظة وقوع الانفجار كما ذكر ستيف لينزي المسؤول في قسم الإطفاء في ووكيجان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار قوي في مصنع كيميائي في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا