انفجار قوي في مصنع كيميائي في الولايات المتحدة

هزّ انفجار كبير مصنعاً كيميائياً في ولاية إيلينوي الأمريكية، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وفقدان ثلاثة، كما أوردت السبت فرق الإنقاذ.

ووقع الانفجار داخل مصنع للسيليكون في ووكيغان الواقعة

على بعد 65 كلم شمال شيكاغو، في وقت متأخر مساء الجمعة.

وأكد مكتب مدير شرطة مقاطعة لايك كاونتي في تغريدة، أنه تم الإبلاغ

عن "دوي انفجار قوي جداً واهتزاز للأرض". وتحركت على الأثر الشرطة والفرق الطبية ورجال الإطفاء الذين نجحوا في السيطرة على الحريق.

وكان تسعة أشخاص في المبنى لحظة وقوع الانفجار كما ذكر ستيف لينزي المسؤول في قسم الإطفاء في ووكيجان.