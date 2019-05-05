انفجار قوي في مصنع كيميائي في الولايات المتحدة

هزّ انفجار كبير مصنعاً كيميائياً في ولاية إيلينوي الأمريكية، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وفقدان ثلاثة، كما أوردت السبت فرق الإنقاذ.
ووقع الانفجار داخل مصنع للسيليكون في ووكيغان الواقعة
وأكد مكتب مدير شرطة مقاطعة لايك كاونتي في تغريدة، أنه تم الإبلاغ
وكان تسعة أشخاص في المبنى لحظة وقوع الانفجار كما ذكر ستيف لينزي المسؤول في قسم الإطفاء في ووكيجان.
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