الرئيس الفلسطيني يدين العدوان على غزة ويطالب بتوفير الحماية الدولية

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، العدوان الاسرائيلى المتصاعد على أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية للشعب.
وأكد الرئيس عباس أن هذا الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار فى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكانت إسرائيل قد صعدت من عدوانها
وفى سياق متصل اعلنت وزارة الصحة فى غزة، استشهاد
كما قصفت الطائرات الحربية عمارة الخزندار فى حى الرمال وسط مدينة غزة، وتضم البناية عدة مكاتب اعلامية اضافة الى مركز عبد الله الحورانى للتوثيق والدراسات وهو تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشهدت مدينة غزة، أعنف الغارات حيث قصفت الطائرات الحربية هدفا قرب مسجد عمرو بن العاص بحى الزيتون جنوب مدينة غزة، ما ادى الى اصابة اربعة مواطنين بجروح مختلفة نقلوا على اثرها لمستشفى الشفاء لتلقى العلاج.
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