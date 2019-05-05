استشهاد فلسطيني سادس في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
أعلنت مصادر محلية في قطاع غزة، الأحد، استشهاد الفلسطيني محمود صبحي عيسى، 27 عاما، في قصف إسرائيلي قرب البريج، ليرتفع عدد الشهداء إلى 6.
وتواصل إطلاق صافرات الإنذار في المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل مع تواصل إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة للغاية بعد سقوط قذيفة صاروخية على منزل في مدينة عسقلان.
وفي ذات الوقت، سقطت قذيفة صاروخية على منزل في مدينة سديروت في الجنوب دون الحديث عن إصابات.
ودوت صافرات الإنذار في مدن أوفاكيم وكريات ملاخي وكريات جات ودسيروت وعسقلان وأسدود في الجنوب.
وسمعت في عدة مناطق أصوات انفجارات نتجت عن إطلاق منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ صواريخها لإسقاط القذائف الصاروخية.
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