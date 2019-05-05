شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: اعتقال أجنبيتين يقود إلى خلية «داعشية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

قاد اعتقال عصابة من 4 أشخاص بينهم امرأتان تحملان جنسيتين أجنبيتين غرب العاصمة العراقية، إلى كشف إحدى الخلايا النائمة لتنظيم «داعش». ولم يكشف بيان القيادة الأمنية في بغداد أمس، أي تفاصيل بشأن هذه العصابة مكتفيا بالقول إن قيادة العمليات اعتقلت امرأتين أجنبيتين متهمتين بسرقة أموال وجوازات سفر من عدة مناطق في منطقة المنصور غرب بغداد. إلا أن مصادر "الخليج 365" الأمنية كشفت أن التحقيقات أفضت إلى اعتراف إحدى السيدتين بأنهما تنتميان لإحدى خلايا «داعش النائمة» في العاصمة، وأن هذه الخلية تنتظر تعليمات من قيادة التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية وسط بغداد. وقالت المصادر، إن اعترافات المرأة التي تحمل الجنسية الروسية قادت الأجهزة الأمنية إلى مخزن صغير للأسلحة في حي المنصور غربي بغداد يحتوي على متفجرات وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة.

ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن المرأة الروسية اعترفت على بعض أعضاء خلية داعش الذين يحملون الجنسية العراقية وأن عمليات بحث وتحر واسعة تجري لاعتقالهم. وتحمل المرأة الأخرى الجنسية الأذربيجانية، فيما ينتمي باقي أعضاء الخلية البالغ عددهم 7 إلى الجنسية العراقية.