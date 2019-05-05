شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة بوينغ.. ونجاة 143 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فلوريدا)

انزلقت طائرة بوينغ تقل 143 شخصا من على مدرج مطار إلى مياه نهر سانت جونز في بلدة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأمريكية (الجمعة)، أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة عسكرية خلال عاصفة رعدية ما أدى إلى إصابة 21 شخصا.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث إصابات خطيرة. وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل على تويتر إن كل الأشخاص الذين نُقلوا إلى مستشفى للعلاج وعددهم 21 شخصا حالتهم طيبة.

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وكانت الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 قادمة من القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوبا وعلى متنها 136 راكبا إلى جانب طاقم مؤلف من 7 أفراد وقد سقطت في النهر في نهاية المدرج في قاعدة جاكسون فيل الجوية التابعة للبحرية.

وقال رئيس بلدية جاكسونفيل على تويتر إن كل الموجودين على متن الطائرة «أحياء وتم حصرهم» وأرفق قائد الشرطة تغريدته بصورتين أظهرتا الطائرة التي تحمل شعار شركة طيران ميامي أير انترناشيونال وهي مستقرة في مياه ضحلة وسليمة تماما.

وقال ليني كيري رئيس بلدية جاكسونفيل، إن الرئيس دونالد ترمب اتصل به ليعرض عليه المساعدة.