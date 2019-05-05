شكرا لقرائتكم خبر عن الهدنة تترنح.. وأبو مازن يرفض خطة كوشنر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ردينة فارس (غزة)

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس (السبت) غارات على غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وجرح 3 آخرين، بحسب ما أفاد مسؤولون، ما يشكل خرقا جديدا للهدنة الهشّة بين الجانبين. وأعلنت إسرائيل إطلاق نحو 90 صاروخا من القطاع التي اعترضت دفاعاتها الجوية العشرات منها. وأكّد جيش الاحتلال أنه رد بغارة جوية استهدفت قاذفتي صواريخ في غزة بينما قصفت دباباته عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس. وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل عماد محمد نصير (22 عاما) وإصابة عدد آخر من الفلسطينيين بجروح. وأفاد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بأنه سيجري مشاورات مع قادة أمنيين.

من جهته ، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (السبت) التأكيد على موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية قبل الإعلان رسميا عنها. وردا على سؤال حول تصريحات مستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر، قال أبو مازن: «كل ما يقوله كوشنر نحن لا نقبله. باختصار كل ما قدموه نحن لا نقبله سواء في ما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو المستوطنات أو الحدود أو غيرها».

وأضاف خلال افتتاحه منشآت تابعة لجامعة الاستقلال في أريحا: «لا نتوقع أن يقدموا شيئا مهما لأن الشيء المهم قدموه وهو كله ضدنا». وتابع: «نقول بالإجمال ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض مرفوض».

وكان كوشنر أعلن (الخميس) أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون «نقطة بداية جيدة» لمعالجة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.