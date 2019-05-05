شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: غليان وإضراب مفتوح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زياد عيتاني (بيروت)

واصلت الإدارات العامة في لبنان تنفيذ الإضراب تنديداً بالقرارات المتوقع صدورها عن الموازنة التي ترفع شعار الإصلاح ووقف الهدر. وركبت الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان المركزي قطار الإضرابات والاعتصامات ما قد يزيد في غليان الشارع، وأعلنت في بيان لها أمس (السبت) «اتخذنا القرار بالإضراب المفتوح إلى حين تراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة بحقنا».

ولا تزال مسيرة نقاش الموازنة مستمرة في مجلس الوزراء وقد تبدو للبعض عالقة في ظل التباينات حول الأساسيات، خصوصاً في ما يتعلق بالتخفيضات والجهات التي ستشملها، على أن يُستكمل النقاش في جلسة تُعقد ظهر غد (الإثنين).