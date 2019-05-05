شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب أفارقة للقتال مع الحوثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشف مصدر أمني في محافظة عدن لـ«الخليج 365»، إحباط الأجهزة الأمنية عملية لتهريب 144 أفريقياً على متن قارب صيد إلى محافظة أبين ومنها إلى البيضاء لتسليمهم لمليشيا الحوثي لتجنيدهم في إطار المتاجرة بالبشر التي تزايدت في الآونة الأخيرة في اليمن. وأوضح المصدر، أن قوات من خفر السواحل اليمنية ضبطت قاربا كبيرا يقل 144 شخصا ويقوده 5 يمنيين على بعد 13 كيلو مترا من ساحل مديرية البريقة متجهاً نحو محافظة أبين، مبيناً أن التحقيقات مع مسؤولي القارب اليمنيين كشفت أنهم كانوا يخططون لنقلهم إلى سواحل أبين ومنها إلى منطقة مكيراس لتسليمهم للحوثيين في إطار صفقة كمجندين للقتال مع المليشيات في محافظة البيضاء.

وكانت قوات الجيش الوطني أفشلت الأسبوع الماضي عمليات مماثلة بمحافظة تعز، ما دفع بالمهربين إلى الجنوح نحو الطريق البحري.

Advertisements

من جهة أخرى، أعلن منسق برنامج الإنذار المبكر التابع لوزارة الصحة اليمنية بمحافظة لحج الدكتور شلال حاصل، وفاة 17 مهاجراً أفريقياً من إجمالي 400 مهاجر أصيبوا بالكوليرا، موضحاً أن 229 مهاجراً تلقوا العلاج في قسم العزل بمستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة عاصمة لحج.

وبحسب إحصاءات منظمة الهجرة الدولية، فإن عدد المهاجرين الأفارقة الذين وصلوا اليمن بطرق غير شرعية خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2019، بلغ أكثر من 37 ألفا بينهم 3 آلاف جرى نقلهم إلى ملعب المنصورة بمحافظة عدن، فيما 1400 آخرون نقلوا إلى معسكر الأمن في لحج.

وكانت إحصاءات رسمية يمنية ذكرت في عام 2013 أن إجمالي اللاجئين الأفارقة يتجاوز مليونا و200 ألف لاجئ موزعين على عدد من المدن ويشكلون ما نسبته 5% من الشعب اليمني.