شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تفخخ مطار الحديدة.. والأمم المتحدة عاجزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

وسط غياب الضغوط الأممية لتنفيذ اتفاق الحديدة، وعدم وجود أي تحركات للوصول إلى حلول نهائية للعراقيل التي تضعها قيادات حوثية أمام جهود لجنة إعادة الانتشار، واصلت مليشيا الحوثي أمس (السبت) تصعيدها في شرق المدينة ومديرية التحيتا جنوباً. وأعلن مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365»، أن الجيش الوطني تصدى خلال الـ24 ساعة الماضية لأكثر من 5 هجمات حوثية على الأحياء الشرقية للمدينة، مؤكداً أن المليشيا استخدمت في هجماتها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ولفت إلى أن الهجمات لم تتركز على المناطق الشرقية فحسب بل إن المليشيات قصفت بالمدفعية قرية المنظر جنوب المدينة، فيما استهدفت مواقع الجيش اليمني في مديريتي التحيتا وحيس ومنطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة فجر أمس.

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في الوقت ذاته، كشفت عملية مسح جوي أجرته طائرات دون طيار لوضع مطار الحديدة أن المطار أصبح غير جاهز لأي عمليات إنسانية في المرحلة القادمة جراء ما لحق به من أضرار نتيجة تفخيخ المليشيات لمدرجاته وتحويله إلى كثبان رملية. وأفادت مصادر عسكرية بأن مدرج الطائرة يصعب الهبوط فيه مستقبلاً بعد إنشاء المليشيا شبكة أنفاق أسفل المطار وتفخيخ باحته الرئيسية وتدميره.

وأظهر مقطع فيديو صُور بطائرة «درون»، أكواما كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة على طول المدرج بالإضافة إلى تفخيخ المباني داخل المطار بالعبوات الناسفة والألغام الفردية المحرمة دوليا.

من جهة أخرى، توفي المختطف زيد النمشة من أهالي منطقة حجور التابعة لحجة تحت التعذيب الوحشي الحوثي أمس الأول، ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن النمشة يعد المختطف الـ11 في المحافظة الذي يتوفى تحت التعذيب في سجون المليشيات منذ سيطرتها على حجة. وكانت منظمة «سام» للحقوق والحريات، كشفت في بيان لها أن الباحث عادل الزوعري، توفي تحت التعذيب في سجون الحوثي في أغسطس 2016 ودفنته المليشيا في مقبرة الحافة بشارع النصر في صنعاء دون علم عائلته.