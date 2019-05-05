شكرا لقرائتكم تونس.. الشرطة تقتل متطرفين في سيدي بوزيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر أمني أن الشرطة التونسية قتلت 3 متطرفين في سيدي بو زيد.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الوحدة المختصة في مكافة الإرهاب ببئر بورقبة قد تمكنت من القضاء بجهة بن عون بسيدي بو زيد على 3 إرهابيين.

وأضافت أنه وفي عملية استباقية تمت السبت، قضت الوحدة على الإرهابيين وحجزت أسلحتهم وذخيرتهم.

وأكدت الوكالة أن الوحدات المختصة ما زالت تتعقب بقية العناصر الإرهابية.