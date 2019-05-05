شكرا لقرائتكم تونس.. الشرطة تقتل متطرفين في سيدي بوزيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر أمني أن الشرطة التونسية قتلت 3 متطرفين في سيدي بو زيد.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن الوحدة المختصة في مكافة الإرهاب ببئر بورقبة قد تمكنت من القضاء بجهة بن عون بسيدي بو زيد على 3 إرهابيين.
وأضافت أنه وفي عملية استباقية تمت السبت، قضت الوحدة على الإرهابيين وحجزت أسلحتهم وذخيرتهم.
وأكدت الوكالة أن الوحدات المختصة ما زالت تتعقب بقية العناصر الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. الشرطة تقتل متطرفين في سيدي بوزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.