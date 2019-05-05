7300 سلة غذائية لـ36500 مستفيد من ألبانيا



قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتدشين توزيع 7300 سلة غذائية في العاصمة الألبانية تيرانا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف، وممثلي السفارة، والمشرف العام على المشيخة الإسلامية في ألبانيا لاورين لولي، والمدير التنفيذي للمشيخة أديسون هوتي. وسيشمل التوزيع 34 مدينة في جمهورية ألبانيا، فيما يبلغ عدد المستفيدين 36500 فرد. وشكر السفير عبدالمؤمن شرف مركز الملك سلمان للإغاثة على تعاونه ودوره الإنساني النبيل في توزيع المساعدات للأسر الألبانية التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذا المشروع يعبر عن العلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألبانيا، وهي تعدّ جزءا من مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لتقديم العون للدول الإسلامية في جميع أنحاء العالم. وقدم المسؤولون الألبان شكرهم للمملكة، ممثلة في المركز، لوقوفه مع الدول المنكوبة في أنحاء العالم، وبالأخص لما يقدمه لبلادهم من مساعدات إنسانية وإغاثية مختلفة.

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