الفريق البرهان يأمر بتحرك القوات السودانية لإخلاء جزيرة سواكن من القوات التركية

قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إرسال قوات عسكرية إلى جزيرة سواكن السودانية، تمهيداً لإخلائها من القوات التركية.
و ذلك استناداً إلى إلغاء الاتفاقية التي تمت بين الرئيس المعزول عمر البشير و الرئيس التركي رجب طيب أردوغان . وقال المجلس العسكري في بيان له إن جزيرة سواكن سودانية، و لن نقبل بأي مساس بأرض السودان الغالي.
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