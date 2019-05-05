مرتزقة «داعش» و«الوفاق» يستهدفون سبها بهجوم إرهابي

أحمد البنك (بنغازي)

نجحت قوات الجيش الليبي في تحقيق اختراقات في صفوف التشكيلات المسلحة التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، واستهدفت تمركزات لجماعات متطرفة ومخازن أسلحة وذخيرة في ضواحي العاصمة الليبية. وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«الاتحاد»، أمس السبت، إن التشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني تراجعت في محاور خلة الفرجان وعين زارة، وذلك وسط تقدم ملموس لقوات الجيش الليبي في محاور القتال المختلفة في طرابلس. ونفذ سلاح الجو الليبي ضربات جوية دقيقة استهدفت معسكرات التشكيلات المسلحة والجماعات الإرهابية في طرابلس، ما أدى لتدمير مخازن كبيرة من الأسلحة والذخيرة. بدورها نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي مقاطع مصورة تثبت هيمنة القوات على عدد من المناطق الاستراتيجية في طرابلس، مؤكدة مصادرتها لآليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وفي جنوب ليبيا، قتل تسعة مقاتلين في صفوف الجيش الليبي في عملية إرهابية نفذها مرتزقة تنظيم داعش الإرهابي وتبنتها قيادات مسلحة داعمة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وقال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي إن إرهابيين نفذوا هجوماً بالأسلحة المتوسطة على معسكر تدريب تابع للجيش الوطني الليبي على تخوم مدينة سبها، ما أدى لسقوط 9 قتلى في صفوف الكتيبة 160 التابعة للقوات المسلحة الليبية. ووصف الخيالي في تصريحات خاصة عبر الهاتف، السبت، الهجوم الإرهابي الذي نفذته عناصر تابعة لتنظيم داعش وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني بـ«البشع»، لافتاً إلى إقدام العناصر الإرهابية على فصل رأس جندي في الجيش الليبي عن جسده.

بدورها، أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي في المنطقة الغربية أن تبني شخصيات تنتمي لحكومة الوفاق الوطني للهجوم الإرهابي يؤكد الارتباط الوثيق بين تنظيم داعش وحكومة الوفاق اللذين اجتمعا على منع استقرار البلاد، ونهب الثروات وإذلال المواطن وممارسة الجريمة وانتهاج العمالة ودعم الإرهاب وتنظيماته ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي. فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركز تدريب بمنطقة سبها العسكرية التابع للجيش الليبي. وأوضح التنظيم الإرهابي أن عناصره اشتبكوا مع عناصر للجيش الليبي تتواجد بمقر قيادة منطقة سبها العسكرية بمختلف أنواع الأسلحة، مشيراً إلى إحراق عدد من الدبابات والمخازن بعد اغتنام بعض الآليات والأسلحة والذخائر.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني: إن عملية الجيش الوطني لتحرير طرابلس بمثابة حرب نيابة عن العالم كله لدحر الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، داعيا كافة الدول الإقليمية والدولية بضرورة دعم قوات الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب ودعم رفع حظر التسليح وسحب الاعتراف من حكومة الوفاق.

وشدد العباني في تصريحات خاصة على ضرورة دعم دول العالم للشعب الليبي وجيشه للانتقال من مرحلة التردي والانكسار إلى بناء الدولة المدنية وإجراء الاستفتاء على الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد. وأشار عضو مجلس النواب الليبي إلى أن الدول الإقليمية والدولية تدرك خطورة تواجد عناصر من داعش والقاعدة والنصرة وأنصار الشريعة في طرابلس دعماً لحكومة الوفاق، مؤكداً أن العاصمة طرابلس تحولت إلى وكر لجماعات متطرفة ومتشددة لها أصول في كافة دول العالم.

شكري يبحث مع برلماني ألماني التطورات في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع النائب فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية السابق للتحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل بالبوندستاج الألماني التطورات في ليبيا. وبحسب المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أكد الجانبان على أهمية استمرار التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبصفة خاصة في الملف الاقتصادي. ومن جانبه، أكد النائب الألماني على تقدير بلاده لأهمية دفع التعاون مع مصر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مبرزاً مكانة مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط.

وحسب المتحدث، حرص كاودر على الاستماع للرؤية المصرية الداعمة لتحقيق الاستقرار والتوصل لحلول سياسية للأزمات في المنطقة، خاصةً في ما يتعلق بالتطورات في ليبيا. ويأتي اللقاء بعد يوم واحد من تدشين مصر غواصة ألمانية حديثة في مدينة كيل من طراز «s43 209 1400/‏» والتي تم بناؤها بترسانة شركة «تيسن جروب» الألمانية.