رئيس الوزراء المصري: الاستقرار يثير قوى الظلام في الداخل والخارج

القاهرة (الاتحاد) أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس أن قوى الظلام في الداخل والخارج، في إشارة لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة، يثيرها التقدم الذي حققته مصر في كافة المجالات، والاستقرار الأمني والسياسي الذي تتمتع به البلاد حالياً. وقال مدبولي، في كلمة أمام مجلس النواب المصري بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، إن مصر قطعت خطوات مهمة في تحقيق قدر كبير من الاستقرار اللازم لتدور عجلة الحياة، ولبناء البلاد اقتصادياً، مما يثير قوى الظلام في الداخل والخارج لتدبر المكائد وتخطط للجرائم التي يستهدفون بها تدمير ما تم تحقيقه في مصر، والعودة بها للوراء.

وأشاد مدبولي بدور الجيش المصري ورجال الأمن في مواجهة الإرهاب ووجه تحية لتضحيات رجال الأمن خلال تأدية واجبهم في تأمين الشعب المصري والمنشآت الاستراتيجية والحيوية.

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