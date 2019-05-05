فتح تدعو إلى لجم العدوان الإسرائيلي

رام الله (الاتحاد) دعت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، إلى تدخل دولي عاجل للجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحملت فتح، الحكومة الإسرائيلية «مسؤولية هذا التصعيد، وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة»، مؤكدة أن «هذه الجرائم لن تمر دون عقاب وملاحقة قانونية».

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته تجاه هذه الجرائم البشعة ووضع حد لها، خاصة أن استمرار الصمت الدولي يشجع دولة الاحتلال على المضي قدماً في سياسة إرهاب الدولة، والإمعان في ارتكاب الجرائم والممارسات التعسفية بحق شعبنا في القطاع وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة». وأكدت أن «صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته سيقودان في نهاية المطاف إلى هزيمة الاحتلال الإسرائيلي وإجلائه عن أرضنا وشعبنا، وإلى تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في العودة والحرية والاستقلال».

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