السودان والعبور إلى الاستقـرار.. المركب واحد

أسماء الحسيني (القاهرة)، شوقي عبدالعظيم (الخرطوم)

يتطلع السودانيون إلى انتقال منظم ومستقر للسلطة والخروج من الحالة السياسية الضبابية التي تسببت فيها الخلافات المستمرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة ممثلة بالأساس في قوى «الحرية والتغيير».

مياه كثيرة جرت في النهر السياسي السوداني منذ عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019 وخروجه من المسرح السياسي منتقلاً من القصر إلى السجن، واستقالة أول رئيس للمجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف وانتقال قيادة المجلس إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.. مناوشات بين المجلس العسكري والمعارضة في عرض مستمر ما بين الخلاف حول تشكيل المجلس السيادي واتهامات بالحرب الإعلامية وصولاً إلى اقتراح قوى الحرية والتغيير دستوراً مؤقتاً للبلاد خلال الفترة الانتقالية.. «الاتحاد» تبحث في ملف التحول السياسي في السودان عن إجابة على السؤال الرئيسي، وهو كيف ينجح السودان في إنجاز انتقال منظم ومستقر يضمن الخروج من هذه اللحظة الفارقة نحو آفاق أرحب وتحقيق الاستقرار والتنمية.

الوثيقة والمفاوضات

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير قبل أيام أنها قدمت مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي تتضمن رؤيتها بشأن الفترة الانتقالية، فيما يتريث المجلس العسكري الانتقالي في الرد على الوثيقة بحثاً عن دراسة متأنية للحيلولة دون دخول البلاد في الفوضى. وقال ساطع الحاج، المحامي وعضو الوفد المفاوض للحرية والتغيير لـ«الاتحاد» إنه مع آخرين قام بتسليم المجلس العسكري الانتقالي الإعلان الدستوري للفترة الانتقالية والذي حدد صلاحيات هياكل الحكم الثلاثة المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وقال الخبير في القانون الدستوري د. نصر الدين عبدالله لـ«الاتحاد»: «من حيث الصياغة القانونية وتفصيل الصلاحيات وحدودها التي وردت في إعلان الدستور تحتاج إلى مزيد من التدقيق والضبط، إلا أنه جيد من حيث تحويل التفكير نحو الدستور والقانون وتأسيس كل المرحلة المقبلة على مهام، ولكن الأمر يتعلق بمطامع كل طرف في التوسع في الصلاحيات بين المدنيين والعسكريين، وهذا ما سنشاهده في طاولة المفاوضات قريباً، فمثلاً مجلس الوزراء مدني صرف بصلاحيات وزارية كاملة بينما المجلس السيادي صلاحياته محدودة ولا تزيد عن كونها تشريفية». وختم نصر الدين حديثه قائلاً: «لكن الوثيقة تصلح للنقاش حولها وربما تعيد الأطراف لتفاوض ونقاش جاد».

لا للتصعيد

ووسط أجواء متوترة بين المجلس العسكري وقوى التغيير شهدت ملاسنات إعلامية، قال المستشار الإعلامي لقوى التغيير لـ«الاتحاد»: «لا نرغب في تصعيد الخلاف ورغبتنا حقيقية في الوصول إلى اتفاق ينهي هذه المرحلة وبالذات بعد تسليم الإعلان الدستوري الذي سينقل النقاش من مقاعد تمثيل كل طرف في المجالس إلى صلاحيات المجالس. وقال مصدر قريب من المجلس العسكري الانتقالي لـ«الاتحاد»: لن تتجاوز دراسة الإعلان ودعوة لجنة التفاوض من التغيير لنقاشه أكثر من (72) ساعة، وأضاف قائلاً: «هناك اتفاق داخل المجلس لتجنب التصعيد والتراشق الإعلامي والجلوس بروح جديدة بعد أن تسلم الإعلان الدستوري وهي خطوة تعبر عن جدية الأطراف في الوصول إلى حلول». وتابع المصدر: «حتى الآن لا اعتراض كبير على ما جاء في الإعلان ولكن ستخصص جلسة لذلك بعد استشارة الإدارة القانونية في القصر الجمهوري وبعد استشارة القانونيين في القضاء العسكري».

وقال ساطع الحاج المحامي، أحد الذين صاغوا الإعلان الدستوري وأشرفوا على إعداده، لـ«الاتحاد»: «ما تم تسليمه للمجلس العسكري فيه مبادئ عامة واهتمام بصلاحيات هياكل الحكم مع التركيز على المجلس السيادي محل الاختلاف وبعدها سنقوم بكتابة التفاصيل والشروحات الأخرى والتي لا خلاف عليها في الغالب ولكن كان لابد أن نستعجل للظرف الذي تعيشه البلاد، وما جاء في وثيقة الإعلان الدستوري أيضاً قابل للنقاش ولكن نأمل أن لا تكون نقاط الخلاف جوهرية ونتمكن من الوصول لاتفاق حولها».

وقال خبراء تحدثوا لـ«الاتحاد» إن الإعلان الدستوري الحالي لا يصعب الاتفاق عليه إلا أنهم انتقدوا بعض التفاصيل المهمة على حد قولهم وكان لابد أن تظهر في هذه المرحلة وخاصة مسألة مصادر التشريع، وتحديد ما إن كانت من الشريعة الإسلامية أم من غيرها. ورأى هؤلاء أن تجاوزها يعد محاولة لتأجيل الصراع حولها. واعتبر كثير من الخبراء أن التفاوض حول هياكل الحكم وصلاحيات الأجهزة ودورها المنصوص عليها في الإعلان طريقة غير صحيحة للتفاوض، وأن جولات التفاوض بين الجانبين بدأت بطريقة خطأ أشبه بوضع العربة أمام الحصان على حد قولهم.

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الحل توافقي

وأكد خبراء وسياسيون سودانيون لـ«الاتحاد» أن جميع القوى الحالية سواء المجلس العسكري أو قوى إعلان الحرية والتغيير في مركب واحد، وأنه لا بديل بالنسبة للجميع إلا الحل التوافقي بين أطراف المشهد السوداني لضمان انتقال آمن ومنظم للسلطة، والخروج من عنق الزجاجة الحالي. وقال محمد سيد أحمد سر الختم، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس القطاع السياسي في الحزب الاتحادي لـ«الاتحاد»: «إن الشعب السوداني حقق انتصاراً كبيراً بإزاحته لنظام المعزول عمر البشير». وأضاف أن الطريق ممهد الآن تماماً من أجل حل سياسي لمخرج آمن، رغم الشد والجذب بين طرفي التفاوض أي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ورأى سر الختم أن الحل السياسي يسير للأمام بدليل قبول قوى التغيير لوساطة الشخصيات السودانية المستقلة، وعودتها للتفاوض.

وأكد سر الختم أن قوى التغيير تريد الشراكة في إدارة الفترة الانتقالية، ولا تريد إبعاد المجلس من المشهد، بل ترى أن يكون هناك جسم مشترك، وتعترف بأن المجلس العسكري كان جزءاً من التغيير، وأن كليهما في مركب واحد، وأن عليهما مسؤوليات وواجبات مشتركة، وأن على الجميع تقديم تنازلات، لعبور هذه المرحلة بأمان وسلاسة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي لابد من إيجاد حل جذري لها.

وقال سر الختم إنه لابد من خطوات جادة لإيجاد وضع مقنع ذي مصداقية، للداخل والخارج على السواء، يستطيع أن يستفيد من دعم دول الخليج العربي ومصر ومساعدتها، وتسخيرها من أجل صالح الشعب السوداني. وأوضح أن ذلك لن يكون إلا عبر حكومة تستمد شرعيتها من الشعب ومتوافق عليها بين ممثلي الحراك الشعبي والمجلس العسكري، مشيراً إلى أن قوى الحرية والتغيير تشمل كل القوى التي ناضلت ضد نظام الإنقاذ، من أحزاب سياسية كبيرة بينها الأمة والاتحادي، وتجمع المهنيين، والحزب الشيوعي والمؤتمر السوداني والحركات المسلحة وغيرها. وأضاف أنها تحالف عريض قادر في النهاية على حسم التناقضات بين كياناته.

تحذير من كارثة

ورأى الدكتور حامد التيجاني، الخبير السوداني وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية القاهرة، أن الوضع الحالي في السودان يتطلب مجلساً سيادياً خليطاً ما بين العسكريين والمدنيين، دون استئثار أي منهما بالمشهد القادم، ولكنه استدرك بأن الصراعات والتناقضات الداخلية في كلا الفريقين هي ما يعطل الانتقال الآمن بالسودان، وأشار إلى أن هذه الصراعات والتناقضات بدأت تظهر الآن على السطح، وهو أمر مضر للجميع، ويمكن أن يعصف بالجميع. وقال إنه لابد أن يحدث التوافق والاتفاق بين هذه الأطراف جميعاً حول شكل الحكومة والمجلس السيادي والهيئة التشريعية، وعلى اعتبار أن الجيش سيتولى القضايا الحساسة المتعلقة بالأمن القومي للبلد، فيما يترك للقوى المدنية إدارة القضايا الأخرى.

وحذر من أنه إذا لم تتفق القوى المدنية مع المجلس العسكري فإن السودان مقبل على كارثة، وأشار إلى عدد من المظاهر السلبية التي بدأت تطفو على السطح في السودان رغم سلمية المظاهرات والاعتصامات، من بينها اعتداءات وقعت على ممتلكات واستحواذ على أراض عن طريق وضع اليد، وحرق بعض المنشآت، وقيام موظفين بطرد الإدارة من مصالح حكومية، وألمح إلى ضعف الكيانات الموجودة، ووجود أجيال جديدة من الشباب ليس لديها ولاء حزبي، لديها مطالبها وتبحث عن مستقبلها.

وقال التيجاني إن الأخطر في اللحظة الراهنة هو أنه لا أحد يملك الشارع في السودان، وأن الوضع أصبح معقداً، والأوضاع هشة، مما يستلزم تنازلات من التيار المدني، وكذلك من المجلس العسكري الذي عليه أن يقدم تنازلات لتشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية بأغلبية مدنية، بتمثيل يرتضيه غالبية قطاعات الشعب السوداني، وأن يتم ذلك بطريقة توافقية، وبالتشاور، وأن يكون هناك استيعاب وتمثيل أوسع في هيئات المرحلة الانتقالية بدون إقصاء لأحد، من أجل إنتاج سلطة وحكومة انتقالية لديها تفويض وقوة لإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة.

نبذ الإقصائية

ورأى الناشط السياسي تاج السر حسين أن السودان يمر بمرحلة حرجة وفارقة من تاريخه، بعد أن رزح تحت سلطة ديكتاتورية وشمولية غاشمة تتاجر بالدين وتجيد تغيير جلدها لمدة 30 عاماً، واعتبر أن هذه السلطة تنتهج الآن سياسة فرق تسد وتغذي روح العداء والكراهية والفرقة والتشتت بين أبناء الوطن الواحد. وأكد ضرورة جمع كافة أهل السودان حول برنامج وطني موحد والعمل الجاد المخلص من أجل التغيير وتحقيق أماني وأحلام الشعب كله في جميع جهاته للمشاركة في السلطة واقتسام الثروة على نحو عادل والتمتع بحياة حرة وعيش كريم.

وقال إنه لابد من العمل من أجل وقف العنف والحرب والاقتتال ونبذ كافة الدعوات الانكفائية والعنصرية والإقصائية، ومن أجل التكامل والتنسيق مع كافة القوى الوطنية بما فيها الحركات التي تحمل السلاح والموجودة على الأرض في جميع جهات السودان والتي لا يستطيع أحد أن يقصيها أو يتنكر لوجودها، كي تكتمل دائرة المشاركة والتضافر والتعاضد من أجل التخلص من بقايا هذا النظام وتحقيق التغيير المنشود في تأسيس دولة ديمقراطية مدنية حديثة، تمكن كافة السودانيين من المشاركة في السلطة وفي تقاسم عادل للثروة لغالبية أهل السودان.