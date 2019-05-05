الصحافة السودانية تتنفس الصعداء ولكن..

القاهرة (الاتحاد)

اعتقل عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية في 22 فبراير الماضي بسبب تصريحاته التي انتقد فيها إعلان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لحالة الطوارئ في مواجهة الاحتجاجات ضد نظام حكمه التي بدأت في ديسمبر الماضي، وظل عثمان معتقلا لأكثر من شهر بدون توجيه تهمة محددة له. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاقب فيها ميرغني، فقد سبق أن تعرض لاعتداء في مكتبه بوسط الخرطوم من قبل مجهولين، ظلوا يتناوبون على ضربه، حتى ألحقوا به إصابات بالغة في وجهه وعينيه وأنفه، ونزف الدم من أنحاء جسده بغزارة، قبل أن يستولوا على هاتفه المحمول والكمبيوتر الخاص به. وقتها قال ميرغني: «كان واضحا أن العناصر التي قامت بضربي أنها تنتمي لجهة منظمة تمارس التعذيب بطريقة روتينية احترافية.. كانوا ينفذون أوامر وتعليمات من جهة ما» (في إشارة إلى جهاز من أجهزة الدولة بسبب فتحه ملفات الفساد).

وأخيرا بدأت الصحافة السودانية تتنفس مع زوال نظام البشير، الذي كان يكبل حرية الصحافة، ويفرض عليها كل أنواع القيود مثل الرقابة والمصادرة وإيقاف الصدور لأيام أو نهائيا، فضلا عن اعتقال الصحفيين ومنع بعض الأسماء من الكتابة وإصدار التوجيهات المستمرة بعدم التطرق إلى كثير من الموضوعات، حسبما ترى إدارة الصحافة بجهاز الأمن والمخابرات، بالإضافة إلى المكالمات والتهديدات المستمرة التي يتلقاها الصحفيون، مما جعل السودان يحتل المرتبة رقم 174 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، الذي تعده منظمة «صحفيون بلا حدود».

الدكتور زهير السراج أحد الصحفيين السودانيين الذين تضرروا من النظام السابق، عاد إلى الكتابة مؤخرا، التي كان ممنوعا منها. وقال لـ«الاتحاد»: «الوضع تحسن كثيرا الآن، حيث اختفت كل هذه القيود منذ اليوم الأول لسقوط نظام البشير، ولكن لا تزال القوانين والمؤسسات مثل قانون الصحافة وقانون الأمن وإدارة الصحافة بجهاز الأمن ونيابة الصحافة والمجلس القومي للصحافة موجودة. والأخير يعد أحد الأجهزة الرقابية والعقابية للصحافة، وما لم تتغير تلك القوانين وتزول تلك المؤسسات فإن القيود ستظل موجودة وتشكل تهديدا ولو من الناحية النظرية للعمل الصحفي».

وروى السراج معاناته الشخصية مع تلك القوانين فقال: «ظللت أمارس الكتابة الصحفية خاصة منذ ما يزيد عن 30 عاما، ولدي عمود يومي مشهور ومقروء جدا باسم «مناظير» يتطرق إلى المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة والقضايا التي تمس الجماهير والأداء الحكومي، وقد تعرضت بسبب هذا العمود لكل أشكال القمع المستمر من النظام المخلوع من إيقاف واعتقال ومحاكم وتعذيب وحتى التهديد بالقتل، مما اضطرني في 2007 إلى مغادرة البلاد، ولكنني رغم ذلك ظللت أواظب على الكتابة، وتعرضت للإيقاف أكثر من 8 مرات، آخرها في ديسمبر 2016 وحتى سقوط النظام في 11 أبريل 2019، ثم عدت إلى معاودة الكتابة في صحيفة «الجريدة» التي أتاحت لي خلال فترات توقفي الكتابة في موقعها الإلكتروني وتعرضت بسبب ذلك إلى الكثير من العقوبات».

ومن ناحية أخرى، رأى السراج أن الصحافة لم تكن تعاني فقط من القيود الأمنية والسياسية، وإنما عانت ولا تزال مثل غيرها من كل أشكال العمل الأخرى في السودان من تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار الورق ومدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى قلة حجم الإعلان التجاري مما يرفع من تكلفة إنتاج الصحيفة وإحجام القارئ عن شرائها إذا اضطر الناشر إلى رفع سعرها لمواجهة أعباء الإنتاج، والمحصلة النهائية لكل ذلك هي منتج رديء، توزيع منخفض وخسائر باهظة وتوقف العديد من الصحف من الصدور، وإذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية سيظل العمل الصحفي في السودان متخلفا ويواجه الكثير من التحديات مهما اتسعت مساحة الحريات.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي السوداني فايز الشيخ السليك لـ«الاتحاد»، إن النظام المخلوع سعى إلى فرض قيود صارمة على الصحافة شملت السيطرة على تعيين رؤساء التحرير والمواقع القيادية، والسيطرة على الإعلانات، وفرض الرقابة القبلية الأمنية، وكان يقوم بالمصادرة بعد الطباعة، ومعاقبة الصحفيين بالسجون والغرامة وفق أربعة قوانين، هي قانون الصحافة والمطبوعات، القانون الجنائي وقانون الأمن والمخابرات واتحاد الصحفيين.

وأضاف ساخرا: «أن تحاكم في ذلك العهد على انك لص، افضل من أن تحاكم على أنك صحفي». وقال: «شخصيا وقفت أمام المحاكمات في 12 قضية بعض منها عقوبتها تصل الإعدام، بسبب اتهامات بنشر أخبار تقوض النظام الدستوري، كما تم رفض تعييني رئيس تحرير، رغم استيفاء كل الشروط، ثم منعت من العمل والكتابة، فاضطررت للهروب من المضايقات الأمنية والحصار، لقد خسرت الصحافة السودانية في عهد البشير أقلاما جريئة بسبب الإجراءات المقيدة». وأكد السليك: «لكن مع ذلك لعبت الصحافة دورا متقدما في مواجهة النظام لوجود صحفيين مميزين، ولأن المجتمع في السودان أقوى من الدولة يجعل البعض يتفادى نفاق السلطة ويلتزم بتوجه الجماهير، مع وجود مراكز قوى متصارعة داخل النظام السابق، ساهمت في نشر كثير من ملفات الفساد والانتهاكات».

وأجمع الصحفيون السودانيون الذين استطلعت «الاتحاد» آراءهم على أن الحرية التي بدأت تتنفسها الصحافة السودانية هذه الأيام، ستمنحها فرصة لممارسة دورها الرقابي لمصلحة الشعب، وستجعل منها أجهزة إنذار مبكرة للتحذير من الأزمات والكوارث قبل وقوعها، حتى تنتبه لها السلطات والمجتمع، كما أنها ستتيح للجميع وسائل للتداول السلمي في القضايا ومتنفسا. وقد جرب السودانيون أنه بدون هذه الحرية يلجأ الناس إلى حمل السلاح، حينما تغلق في وجوههم وسائل التعبير السلمية، وهو ما حدث في العديد من مناطق السودان التي اشتعلت فيها الحروب في عهد النظام السابق.