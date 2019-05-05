سقوط البشير يدمر خطط قطر وتركيا لإزعاج مصر

دينا محمود (لندن)

شدد خبراء في الشؤون الأفريقية على أن محاولات النظام القطري الهرب من عزلته الإقليمية عبر مد جسور التواصل مع العديد من دول القارة السمراء باءت بفشل ذريع، على الرغم من الزيارات المكثفة التي قام بها حاكم الدوحة تميم بن حمد إلى الكثير من هذه البلدان خلال العامين الماضيين، وما قطعه في تلك الجولات من تعهدات بتقديم مساعدات مالية سخية لحكوماتها. وقال تقريرٍ نشرته مجلة «ذا أفريكا ريبورت» المعنية بأبرز الملفات على الساحة الأفريقية، إن الحملة القطرية المحمومة للتقارب مع أفريقيا، نجمت في الأساس عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) ضد «نظام الحمدين» منذ يونيو 2017، وذلك بسبب الدعم الذي يقدمه هذا النظام للتنظيمات الإرهابية، وكذلك بفعل العلاقات الوطيدة التي يقيمها مع نظام الحكم في إيران.

وألمح التقرير إلى أن سقوط الرئيس السوداني السابق عمر البشير جراء احتجاجات شعبية حاشدة استمرت عدة شهور، لم يأت على هوى النظام القطري الذي أبدى الدعم للبشير خلال فترة الاحتجاجات، بزعم أن هذا الموقف يصب في صالح الحفاظ على «استقرار السودان». وقال إن من شأن غياب البشير عن المشهد «وقف المشروعات القطرية في السودان، وعلى الأخص إعادة ترميم ميناء سواكن، وهو المشروع الذي تعهدت الدوحة بتخصيص مليارات الدولارات له، بما كان سيسمح لحليفتها تركيا بأن تقيم قاعدةً عسكريةً هناك من أجل إزعاج السلطات المصرية.

وبحسب التقرير، تحاول قطر في الوقت الراهن، التدخل في الشؤون السودانية عبر أبواقها الإعلامية، التي تلجأ إلى التحريض ضد المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى الحكم في الخرطوم بعد الإطاحة بالبشير. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يستعين النظام القطري بقناة «الجزيرة» التي أورد التقرير مثالاً على طبيعة الموضوعات التحريضية التي تبثها بخصوص المجلس الانتقالي، من قبيل موضوع اختارت له القناة عنواناً يقول «الحسابات السياسية للنظام العسكري السوداني»، في محاولةٍ مكشوفةٍ للدس والوقيعة وإثارة الشكوك في نوايا المجلس، الذي أكد انحيازه للمطالب الشعبية في السودان وحرصه على تسليم السلطة لحكومة مدنية.

وأبرز التقرير التأييد الكبير الذي أبدته الكثير من دول القارة للتدابير المُتخذة من جانب «الرباعي» حيال النظام القطري، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن بُلداناً مثل الجابون وتشاد والسنغال والنيجر لم تتردد في استدعاء سفرائها من الدوحة، بل وسارع بعضها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بشكل كامل. ونقل عن مسؤول قطري رفض الكشف عن هويته إقراره بأن هذه الإجراءات الحازمة من جانب الدول الأفريقية أثارت قدراً من الفزع في بلاده، وأرغمتها على بدء التحرك على طريق الاهتمام بإفريقيا، التي لم تكن تعني للدوحة على مدار سنوات طويلةٍ سوى الاهتمام بالعلاقات بدول عربية في شمال القارة مثل تونس والجزائر والمغرب.

واعترف المسؤول القطري بأن النظام الحاكم استغل الجمعيات التابعة له والتي تتظاهر بالانخراط في أنشطةٍ خيريةٍ، للحصول على موطئ قدم في دول القارة الأفريقية التي كانت قطر تتخلف فيها كثيراً عن ركب الدول الخليجية الأخرى. وأشار إلى أن النظام القطري استخدم كذلك في بعض الحالات سلاح الابتزاز المالي والضغوط الاقتصادية لحمل الدول الأفريقية على اتخاذ مواقف أقل صرامة حياله، كما فعل مع تشاد عبر استغلال حصته في شركة «جلينكور» البريطانية السويسرية، والتي كانت قد أقرضت الحكومة التشادية قرابة 1.4 مليار دولار في عام 2014 لتمكينها من شراء الأسهم المملوكة لشركة «شيفرون» في ائتلاف تجاري «كونسورتيوم» يحظى بحقوق الانتفاع بنفط البلاد.

فعندما عجزت حكومة نجامينا عن سداد القرض في موعده، سارعت الدوحة باستغلال الموقف، وعرضت في عام 2018 التوسط بين الجانبين لإعادة جدولة الدين، لتضطر السلطات التشادية بعد ذلك لإعادة العلاقات مع قطر. لكن مثل هذه الضغوط باءت في أغلب الأحيان بالفشل كما ألمح التقرير، الذي نقل عن رئيس دولة إفريقية كجزر القمر تهكمه على محاولة «نظام الحمدين» اللحاق بركب التعاون مع أفريقيا المتأخر للغاية، عبر قوله إن المملكة العربية السعودية مثلاً هي دولةٌ شريكةٌ لبلاده منذ أكثر من 40 عاماً «بينما لم تأت قطر سوى منذ عام 2008».

واستعرض التقرير الانتكاسات المتكررة التي تواجهها المحاولات القطرية المستميتة لكسب حلفاء في منطقة شرق أفريقيا ذات الأهمية الاستراتيجية للدوحة في ضوء أن السواحل التي تطل عليها هذه المنطقة، تمثل أحد المنافذ الملاحية القليلة التي لا تزال مفتوحةً أمام سفن الشحن التابعة للدوحة. وأكد أن تلك الحقيقة هي التي تجعل منطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص تحفل بالرهانات الأكثر أهمية بالنسبة لقطر، التي أدت العزلة الحالية المفروضة عليها، إلى حرمانها من الطرق الملاحية التقليدية التي اعتادت استخدامها لاستيراد احتياجاتها.

وفي هذا السياق، سلّط التقرير الضوء على الأساليب المشبوهة التي يتبعها «نظام الحمدين» في الصومال بشكل خاص، عبر تقديمه الدعم للطغمة الحاكمة هناك، وعلى رأسها محمد عبد الله فرماجو ومن يحيطون به من عناصر متشددة أو عميلة لقطر وجماعة «الإخوان» الإرهابية، مثل فهد ياسين المراسل السابق لقناة «الجزيرة» في مقديشو. وقال إن هذا الدعم المثير للجدل هو ما حمل حكومة فرماجو - التي تلقى معارضة واسعة في الشارع الصومالي - على إثارة الأزمات مع الإمارات، ما دفعها إلى إنهاء مهمة قواتها التدريبية في هذا البلد المنكوب بالإرهاب والحروب.