توقيف شقيق الرئيس الجزائري المستقيل ومدير المخابرات السابق

أعلنت وسائل إعلام جزائرية عن توقيف سعيد بوتفليقه شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، إلى جانب البدء في استجواب كلّ من رئيس جهاز المخابرات السابق محمد مدين، المدعو بـالجنرال توفيق، والجنرال بشير طرطاق المقرب من عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب ما تردد في وسائل إعلام محلية، سيحال يوم غد الأحد، كلّ من الجنرال توفيق وبشير طرطاق للمحكمة العسكرية، للتحقيق معهما في قضية تورطهما في "محاولة إفشال الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي بالجزائر".

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وخرج آلاف الجزائريين، أمس، للتظاهر للأسبوع الحادي عشر على التوالي تحت شعار "جمعة الحسم"، للمطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم.

ولم تمنع موجة الطقس البارد والأمطار التي ضربت أغلب ولايات الجزائر ومنها العاصمة، المتظاهرين من التواجد منذ الصباح وحتى السادسة مساء في الشوارع، فيما أكدوا اعتزامهم مواصلة التظاهر خلال شهر رمضان المبارك، الذي سيبدأ فلكياً يوم الاثنين المقبل بالجزائر.