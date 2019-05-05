جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.. وزارة الصحة تعلن استشهاد طفلة فلسطينية في ربيعها الثاني

استشهدت طفلة فلسطينية، مساء اليوم السبت، إثر غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة، منذ أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفلة صبا محمود ابو عرار، تبلغ من العمر سنة وشهرين، جراء استهداف منزل عائلتها بصاروخ استطلاع في حي الزيتون بقطاع غزة، وإصابة أمها الحامل بجراح خطيرة، مع طفلتها الثانية، قبل أن يعلن الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، بحسب وكالة فرانس برس، استشهاد “فلسطين صالح ابو عرار” والدة الطفلة، متأثره بجروحها.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عملية تصعيد واسعة ضد قطاع غزة، وسط رد من فصائل المقاومة الفلسطينية، بإطلاق صواريخ على المستوطنات الصهيونية المحيطة بالقطاع.

وحملت حركة حماس، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منو، الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمراره في سياساته وجرائمه، وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني”، بالإضافة إلى تباطئه في تنفيذ التفاهمات واستمرار حصار غزة.

وأكدت، في الوقت نفسه، أن المقاومة لن تسمح لـ”العدو بتكرار جرائمه، والاستمرار في استباحة الدم الفلسطيني”، معتبرة غرفة العملية المشتركة بين الفصائل، “الدرع الحامي للشعب الفلسطيني، وللمتظاهرين السلميين”، بحسب المصدر ذاته.