شهر رمضان.. لا تنسوا أن تنقصوا ساعة هذه الليلة عند حلول الساعة الثالثة

بمناسبة شهر رمضان الكريم، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 5 ماي المقبل.

وكانت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أوضحت في بلاغ لها، أمس الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية.