شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع قيادات حوثية وعشرات من عناصر المليشيا شمال الضالع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:42 صباحًا, 5 مايو 2019 م المناطق - الرياض لقيت قيادات من مليشيا الحوثي الانقلابية وعناصر آخرين مصرعها في معارك مع الجيش اليمني في شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجانبين حيث أجبر الجيش المسلحين الحوثيين على الفرار بعد خسارتهم العشرات من العناصر والعتاد الحربي، حسب ما أورده موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

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