قلق أوروبي من نية تركيا التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:17 صباحًا, 5 مايو 2019 م أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلقها البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ودعت موغيريني في بيان لها اليوم ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية تركيا إلى ضبط النفس، واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيرد على أي عمل غير قانوني بشكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص.

وكان المجلس الأوروبي قد ندد في شهر مارس 2018 وبشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط.

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