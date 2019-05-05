الان تتابع قوات الأمن التونسية تقتل 3 مسلحين متطرفين في منطقة سيدي بوزيد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفاد مصدر في الشرطة التونسية بأن قوات الأمن قتلت 3 مسلحين متطرفين في منطقة سيدي بوزيد. وأضاف المصدر لوكالة رويترز للأنباء، أن قوات من الشرطة التونسية تعاملت مع مسلحين متطرفين في منطقة سيدي بوزيد، قبل أن توقع ثلاثة قتلى، دون مزيد من التفاصيل عن الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الأمن التونسية تقتل 3 مسلحين متطرفين في منطقة سيدي بوزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.