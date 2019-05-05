بومبيو: حان وقت انتقال الحكم في فنزويلا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، السبت، في شريط مصور خاطب فيه الشعب الفنزويلي أن “وقت انتقال الحكم حان”.

وقال بومبيو، في الشريط الذي بث على تويتر، إن “الولايات المتحدة تقف بقوة إلى جانبكم في سعيكم إلى الحرية والديمقراطية”.

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وتابع “من حقكم أن تطالبوا بإلحاح مؤسساتكم وجيشكم وقادتكم بإعادة الديمقراطية” قبل أن يختم بالإسبانية “نحن معكم”.

وكان الزعيم المعارض خوان جوايدو دعا مجدداً، السبت، أنصاره إلى حض الجيش على التخلي عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي طلب بدوره من الجنود البقاء “جاهزين” لمواجهة أي تدخل عسكري أمريكي محتمل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ندد في وقت سابق عبر تويتر بالقمع الذي يمارسه النظام الفنزويلي، مشيراً إلى تدخل قوات الأمن داخل كنيسة، مؤكداً دعمه لقيام “انتقال سلمي” للسلطة لصالح جوايدو.