في 6 خطوات.. حجز تذاكر القطارات إلكترونيًا

كتب محمد شحاته
عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، عددا من الاجتماعات مع قيادات السكك الحديدية، ومع شركة "ترانس أي" المملوكة للسكك الحديدية، لتفعيل حجز تذاكر القطارات اليكترونيا، ومتابعة الخطوات المقررة لحجز تذاكر القطار اليكترونيا، للتيسير على الركاب ومتابعة معدلات الحجز للتذاكر بالنظام الحديث.
"فيتو" رصدت الخطوات التي يقوم بها الراكب لحجز تذكرة قطار عن بعد وهى كالتالي:
أولا: تحميل البرنامج من على المتجر الإلكتروني.
ثانيا: اختيار اسم البرنامج وهو قطارات مصر حجز واستعلام.
ثالثا: قم بإنشاء حساب خاص على البرنامج وبعدها...
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