رئيس قبرص التركية: إخراج أنقرة والقبارصة الأتراك من المعادلة السياسية يبعد السلام

شدّد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، على أنّ "إخراج تركيا والقبارصة الأتراك خارج المعادلة السياسيّة، يُبعد السلام والاستقرار في المنطقة، ولا يسهم في إيجاد حلول معقولة".
وانتقد خلال مشاركته في ملتقى مجلس الصحفيين الدولي، المقام بمدينة غيرنة في شمال قبرص التركية، موقف الجانب القبرصي الرومي في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنّه "يسعى لخلق مفهوم فوضوي في المنطقة من خلال إنكاره ورفضه للمساواة السياسية مع القبارصة الأتراك".
وركّز على أنّ "الجانب الرومي يتجاهل المصالح الحيوية للقبارصة الأتراك في سياسات الطاقة والسياسات المالية"، مؤكّدًا أنّ "الجانب الرومي لا يريد مشاركة نشطة للأتراك القبارصة".
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