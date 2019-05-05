الميادين: الطيران الإسرائيلي يدمر 4 مبان و3 منازل بشكل كامل في غزة

أفادت قناة "​الميادين​" بأن ​الطيران الإسرائيلي​ دمر 4 مبان و 3 منازل بشكل كامل في ​قطاع غزة​، كا أطلق عدداً من الصواريخ تجاه منشأة اقتصادية شمال القطاع.

من جانبه، أشارت قناة "العربية" إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفت مناطق في غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت إلى أن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعطى الضوء الأخضر للجيش لتوجيه ضربة قوية لقطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن مقاتلاته تواصل استهداف قطاع غزة ردا على مواصلة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إطلاق الصواريخ.

وبدأ التصعيد يوم الجمعة، عندما أُصيب جنديان إسرائيليان برصاص ناشطين من غزة قرب الحدود، حيث رد الجيش الإسرائيلي بضربة جوية أدت إلى مقتل ناشطين اثنين من حركة "حماس"، كما قُتل محتجان فلسطينيان آخران قرب الشريط الحدودي لقطاع غزة بنيران إسرائيلية.