الجيش الليبي أعلن استهداف 14 موقعا خلال ضربات جوية ليلية جنوب طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، أنّ "طائرات سلاح الجو الليبي قد دمّرت 14 هدفًا في مناطق عدّة جنوب العاصمة الليبية ​طرابلس​"، لافتًا إلى أنّ "الغارات استهدفت تمركزات لقوات حكومة الوفاق الليبية".

وأوضح أنّ "الضربات الجوية كانت إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف شراذم العصابات المسلحة"، مشدّدًا على أنّ "القوات الجوية العربية الليبية تحذّر العصابات المسلحة الّتي لا زالت تقف في مواجهة محاور قواتنا بأنّها ستكون هدفنا للضربات الجوية المباشرة في حال ما بقيت بأماكنها وقررت المقاومة".