وسائل إعلام إسرائيلية: القبة الحديدية اعترضت 7 صواريخ أطلقت على بئر السبع من غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "القبة الحديدية اعترضت 7 ​صواريخ​ أُطلقت على ​بئر السبع​ من ​قطاع غزة​".

وكانت قد أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة​ ال​فلسطين​ية "استهدافها مدينة ​بئر السبع​ المحتلة برشقات صاروخية".

وتُعدّ مدينة بئر السبع من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع على بعد 71 كلم جنوب غرب ​القدس​، كما تُعدّ المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة الّتي تمتدّ جنوبًا حتّى مدينة إيلات.

وكانت قد ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية​، أنّ "5 فلسطينيين، بينهم طفلة صغيرة ووالدتها الحامل، قُتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف ​قطاع غزة​".