وسائل إعلام إسرائيلية: القبة الحديدية اعترضت 7 صواريخ أطلقت على بئر السبع من غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "القبة الحديدية اعترضت 7 صواريخ أُطلقت على بئر السبع من قطاع غزة".
وكانت قد أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "استهدافها مدينة بئر السبع المحتلة برشقات صاروخية".
وتُعدّ مدينة بئر السبع من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، وتقع على بعد 71 كلم جنوب غرب القدس، كما تُعدّ المركز الإداري والتجاري لهذه المنطقة الّتي تمتدّ جنوبًا حتّى مدينة إيلات.
وكانت قد ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ "5 فلسطينيين، بينهم طفلة صغيرة ووالدتها الحامل، قُتلوا جراء قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة".
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