وزير الداخلية الإسرائيلي يختبئ بملجأ "تنفيذا لتعليمات الجبهة الداخلية"

نشر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي صورة على موقع التواصل الإجتماعي، رفقة أفراد من عائلته وهم مختبئون في قبو تحت الأرض في مدينة بئر السبع بعد انطلاق صافرات الإنذار في المدينة.

وأشار إلى أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات الجبهة الداخلية على ضوء التصعيد الأخير.

وفي وقت سابق، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية ولأول مرة م بئر السبع برشقة صاروخية.