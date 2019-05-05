نشر وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي صورة على موقع التواصل الإجتماعي، رفقة أفراد من عائلته وهم مختبئون في قبو تحت الأرض في مدينة بئر السبع بعد انطلاق صافرات الإنذار في المدينة.
وأشار إلى أن ذلك جاء تنفيذا لتعليمات الجبهة الداخلية على ضوء التصعيد الأخير.
وفي وقت سابق، استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية ولأول مرة م بئر السبع برشقة صاروخية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الإسرائيلي يختبئ بملجأ "تنفيذا لتعليمات الجبهة الداخلية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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