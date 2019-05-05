الدفاع المدني: إخماد حريق إطارات في طرابلس وآخر شب بأعشاب يابسة في الضنية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في إطارات غير صالحة في ​طرابلس​".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وبلان في نبرين - ​الضنية​".