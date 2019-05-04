العثماني: العمل السياسي بالمغرب شهد ممارسات مغرقة في السلبية والفساد

في لقاء مع أطر الحزب بجهة درعة تافلالت، قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مساء السبت، إن “العمل السياسي بالمغرب، شهد خلال المراحل السابق، ممارسات مغرقة في السلبية وفي الفساد”.

وتحدث العثماني عن “استعمال المال والبحث عن الربح الشخصي من طرف بعض السياسيين، الذين كان الانتفاع الشخصي هو دافعهم الأساس لممارسة الشأن العام”، يضيف المتحدث، “حيث ثبت أنهم اغتنوا على حساب المال العام، مما أدى إلى إفساد الحياة السياسية”.

وقال أيضا، “لا يمكن أن نمارس الشأن العام بدون حدّ معقول من الجدية، وهذا معطى أساسي استطاع حزب العدالة والتنمية، أن يساهم في اعتماده والعمل به، منذ دخول الحزب معترك السياسة”.

ويرى العثماني أن “الديمقراطية لا يمارسها إلا الديمقراطيون، لأنه لا إصلاح بدون أدوات صالحة”، مشددا على أ “العمل السياسي، يتطلب حدا كبيرا من قيم النزاهة والمصداقية والمعقول واحترام المواطن والوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بإنجازها”.

وأضاف العثماني، “كيف تكون هناك ديمقراطية حقيقية بالتعويل على المال لشراء الأصوات خلال الانتخابات”، مشيرا إلى أن “من مسؤولية الطبقة السياسية بالمغرب، إعطاء نفس عميق للديمقراطية، حيث نحتاج إلى المسؤول الذي يرفض الاغتناء على حساب المال العام وعلى حساب مصالح المواطنين”.