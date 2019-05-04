فرحة التأهل تخرج الوداديين للشوارع: ” غادي نجيبو العصبة الثالثة من تونس” – فيديو

فيديو: حسام أديب

لم يستطع الآلاف من أنصار فريق الوداد البيضاوي، كبح فرحتهم بتأهل فريقهم لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، على حساب ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، وخرجوا عشية اليوم السبت، لمختلف شوارع مدينة الدار البيضاء، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بما تحقق، وآملين بأن يرفع الفريق الأحمر الكأس الغالية، للمرة الثالثة في تاريخه.

عشاق النادي الأحمر، فجروا فرحتهم في أبرز شوارع المدينة، خاصة في المدينة القديمة، والأحياء التي تعرف تواجد غالبية الوداديين، بعد 90 دقيقة من الضغط النفسي، مرددين شعارات النصر وأغاني النادي الشهيرة.

وفي حديثهم مع “اليوم24” عبر أنصار الوداد عن سعادتهم الكبيرة بهذا الانجاز، مؤكدين على ثقتهم في اللاعبين من أجل التتويج بهذه الكأس الغالية، والعودة بها من “رادس” بتونس، عندما سيواجه فريق الترجي التونسي، آملين أيضا بأن تكتمل الثنائية بلقب البطولة الاحترفية.

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كاميرا “اليوم24” نزلت إلى الشراع مباشرة بعد انتهاء المباراة، ورصدت لكم أبرز الأجواء وكذا تصريحات الجماهير بعد اللقاء: