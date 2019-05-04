زملاء بوفال يفوزون على برشلونة بثنائية ويقتربون من ضمان البقاء في “الليغا”

خطا فريق سيلتا فيغو، خطوة مهمة من أجل ضمان البقاء في الدوري الإسباني، الدرجة الأولى، وذلك بعد تحقيقه لانتصار ثمين، على حساب ضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب “بلايدوس”، عن الجولة 36 من “الليغا”، بنتيجة هدفين دون رد.

زملاء المغربي سفيان بوفال، وبعد جولة أولى سلبية النتيجة والأداء، سيتمكنون من افتتاح حصة التسجيل، في الدقيقة 67 بواسطة ماكسي غوميز، قبل أن يضيفوا ثاني الأهداف، في الدقيقة 88 بواسطة إياغو أسباس.

وارتقى سلتا فيغو، بهذا الفوز للمركز 14، برصيد 40 نقطة، بينما واصل برشلونة، الذي حسم اللقب، الأسبوع الماضي، تصدره برصيد 83 نقطة.