إسرائيل تعلن غلق المعابر ومنع الصيد البحري على قطاع غزة

أعلنت إسرائيل، اليوم السبت، أنها بصدد إغلاق معابر البضائع والأفراد مع قطاع غزة وكذلك منطقة الصيد البحري، بعد أن قصفت مواقع عدة به منذ ليلة أمس الجمعة.
وأعلنت إدارة وزارة الدفاع التي تشرف على المعابر إغلاقها حتى إشعار آخر، وكذلك منطقة الصيد البحري بعد تجدد العنف وإطلاق عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، التي ردت بغارات جوية وقصف مدفعي أوقع قتيلا في القطاع.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت صباح اليوم السبت، عن سقوط 4 شهداء و 52 مصابا لحد الآن، جراء القصف بالصواريخ، الذي شنه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، منذ ليلة أمس الجمعة.
واستهدف الطيران المروحي الاسرائيلي، بصاروخين موقع المقاومة الفلسطينية شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وشهيدين من عناصر المقاومة، وإصابة آخرين بعد إصابتهم بشظايا الصواريخ الإسرائيلية.
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