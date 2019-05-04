آخر ظهور للرئيس المخلوع حسني مبارك في يوم ميلاده الـ91 – صورة

احتفلت عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، اليوم السبت، كعادتها كل عام، بعيد ميلاده الـ91، والذي يوافق الرابع من ماي من كل سنة، عقب تنحيه عن الحكم في مصر، منذ العام 2011.

وظهر الرئيس المخلوع مع زوجته سوزان مبارك، وحفيده عمر علاء مبارك، في صورة نشرتها صفحة “أنا آسف يا ريس”، في صحة جيدة مع بعض علامات الشيخوخة عليه، ومكتوب عليها “إنها أحدث صورة للرئيس الأسبق، الذي يقيم قي شقته مع عائلته بمنطقة مصر الجديدة والتقطت اليوم”.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك، تنحى عن الحكم في 11 فبراير من العام 2011، إثر احتجاجات ثورة 25 يناير المصرية، ضد نظامه، ليظهر آخر مرة في 26 دجنبر الماضي، أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها محمد مرسي الرئيس المعزول، عام 2013، إثر انقلاب عسكري على الشرعية في مصر، وقادة من جماعة الإخوان المسلمين.